Israël en guerre : Les États-Unis exhortent Israël d’approuver une aide militaire à l’Autorité palestinienne face à la montée du terrorisme en Cisjordanie

Selon les informations du site israélien Walla, qui se base sur les dires de trois sources palestinienne, américaine, et israélienne, Les États-Unis ont demandé à l’État d’Israël d’approuver d’urgence la fourniture d’équipements et de munitions aux forces de sécurité de l’Autorité palestinienne.

Cette demande intervient après que l’Autorité palestinienne a lancé un raid antiterroriste rare à Jénine. Les autorités palestiniennes de Ramallah avaient refusé pendant des années d’agir contre les groupes terroristes soutenus par l’Iran, en violation de ses engagements dans le cadre des accords d’Oslo.

L’AP a lancé son opération, baptisée « Défense de la patrie », après la saisie le 5 décembre par le Hamas et le Jihad islamique palestinien d’un véhicule de l’AP et dans un contexte de craintes que des terroristes de la ville palestinienne puissent tenter un coup d’État inspiré par la chute rapide du régime de Bachar al-Assad en Syrie.

Selon les médias arabes, deux terroristes palestiniens ont jusqu’à présent été tués par l’Autorité palestinienne, dont Yazid Jaysa, un chef des brigades terroristes de Jénine dirigées par le Jihad islamique palestinien, qui était également recherché par Israël.

L’opération lancée à Jénine est la plus importante menée par les forces de sécurité palestiniennes depuis des années. Un haut responsable palestinien a déclaré à Walla que « cette opération est un moment de victoire ou de défaite pour l’Autorité palestinienne« .

Walla révèle que suite au lancement de cette opération déterminante, le coordinateur de la sécurité américaine, le général Mike Fenzel, l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Jack Lew, et d’autres responsables de l’administration du président américain Joe Biden ont demandé à Israël d’approuver l’envoi urgent de munitions, de casques, de gilets pare-balles, d’appareils de communication, d’équipements de vision nocturne, de combinaisons de déminage et de véhicules blindés.

Les sources ont indiqué au site d’information israélien que le gouvernement de Benjamin Netanyahu avait approuvé cette livraison l’année dernière, mais l’avait gelée après les attaques du Hamas du 7 octobre.

L’administration de Joe Biden a également demandé au gouvernement de Benjamin Netanyahu de débloquer une partie des recettes fiscales de l’Autorité palestinienne, qui ont été gelées pour payer les salaires du personnel de sécurité de l’AP qui combat à Jénine.

Pour le moment, Israël n’a pas encore répondu à la demande américaine. Walla affirme dans son article que la fourniture d’équipements militaires à l’Autorité palestinienne est un sujet politique très sensible pour Benjamin Netanyahu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités