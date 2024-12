Israël en guerre : les forces de Tsahal interceptent un missile balistique lancé par les houthis au-dessus du centre d’Israël

Le système de défense aérienne Arrow de l’armée israélienne a intercepté, au-dessus du territoire israélien, cet après-midi un missile lancé par les milices terroristes Houthis au Yémen.

Des éclats d’obus provenant de l’interception seraient tombés en Cisjordanie. Tsahal a indiqué que le missile n’avait pas pénétré dans le territoire israélien, mais que des alertes avaient été déclenchées à Tel-Aviv et dans les environs, en raison de craintes de chute de débris suite à l’interception.

Le Magen David Adom a annoncé que cinq personnes ont été légèrement blessées alors qu’elles se rendaient aux abris lors des alertes qui ont retenti dans le centre d’Israël. Les blessés, qui ont reçu des soins médicaux, se trouvaient à Tel Aviv, Petah Tikva, Kfar Saba, au carrefour Em HaMoshavot et à Holon. Ils ont tous été évacués vers les hôpitaux. Le MDA a ajouté qu’aucun rapport de blessés ou d’éclats d’obus n’a été reçu après l’interception.

Peu après le lancement, le porte-parole des Houthis, Yahya Saree, a déclaré que le groupe terroriste mandaté par l’Iran avait mené « deux opérations militaires, la première ciblant un site militaire à Ashkelon occupée et la seconde ciblant un site à Jaffa occupée ».

Il a également ajouté que les houthis avaient mené une opération de drone conjointe avec la Résistance islamique en Irak, ciblant des sites dans le sud d’Israël. Aucune sirène n’a été déclenchée à Ashkelon ou dans d’autres zones du sud d’Israël.

Depuis le mois de novembre, les terroristes houthis ont tiré six missiles balistiques et cinq drones sur Israël.

Selon les informations du site israélien Ynet, un haut responsable israélien a affirmé « que les houthis paieront un lourd tribut » évoquant la possibilité d’une frappe de représailles plus importante que la dernière opération israélienne contre le Yémen en septembre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités