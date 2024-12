Israel Actualités: Trump affirme que la Turquie a « pris le contrôle de la Syrie de manière hostile » alors que le cessez-le-feu négocié par les États-Unis semble échouer

Trump affirme que la Turquie a « pris le contrôle de la Syrie de manière hostile » alors que le cessez-le-feu négocié par les États-Unis semble échouer

Les rebelles soutenus par la Turquie développent des options militaires près d’une ville kurde alors que le cessez-le-feu américain semble s’effondrer

Le président élu Trump a décrit lundi la récente chute du régime de Bachar al-Assad comme une « prise de pouvoir hostile » orchestrée par la Turquie .

« Je pense que la Turquie est très intelligente », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dans sa résidence de Floride. « La Turquie a pris le pouvoir de manière hostile, sans que beaucoup de vies humaines soient perdues. Je peux dire qu’Assad était un boucher, vu ce qu’il a fait aux enfants ».

Assad a fui en Russie il y a un peu plus d’une semaine après que l’organisation dérivée d’Al-Qaïda, baptisée Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), a rapidement pris le contrôle de l’ouest de la Syrie lors d’une offensive qui a débuté le 27 novembre, prenant d’abord Alep, Hama et Homsc, avant de s’emparer de la capitale Damas.

L’avenir de la Syrie, tant pour son gouvernement que pour son peuple, reste incertain alors que l’organisation HTS, considérée comme un réseau terroriste par les États-Unis mais qui bénéficie du soutien de l’ Armée nationale syrienne (ANS) soutenue par la Turquie , cherche à conserver le pouvoir.

La chute du régime d’Assad a mis fin à près de 14 ans de guerre civile qui ravageait le pays, même si la menace contre les Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis n’est pas terminée, car la Turquie continue de les considérer comme l’un de ses principaux adversaires régionaux.

Les FDS aident les États-Unis dans leur lutte contre l’EI depuis plus d’une décennie , mais la Turquie, qui partage une frontière avec la Syrie, considère depuis longtemps le groupe comme étant affilié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) extrémiste, et qui, par l’intermédiaire de l’ANS, s’est affronté aux forces dirigées par les Kurdes.

Le président élu Trump s’exprime lors d’une conférence de presse à Mar-a-Lago, le lundi 16 décembre 2024, à Palm Beach, en Floride.

On ne sait pas encore comment les Kurdes se comporteront sous un éventuel régime HTS , mais les experts occidentaux en matière de sécurité sont de plus en plus préoccupés par le fait que la Turquie pourrait avoir une influence démesurée sur la nation voisine.

« La chute d’Assad a considérablement amplifié l’influence de la Turquie en Syrie, donnant une influence sans précédent à ses partenaires et mandataires. Si les États-Unis veulent s’assurer que la Syrie a les meilleures chances de devenir un pays raisonnablement libre et stable, ils doivent garder un œil très attentif sur [le président turc Recep] Erdogan », a déclaré à Fox News Digital David Adesnik, vice-président chargé de la recherche à la Fondation pour la défense des démocraties.

Des camarades assistent aux funérailles de cinq combattants des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes, tués lors d’affrontements avec des factions de l’opposition soutenues par la Turquie, à Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, le 14 décembre 2024. (Delil Souleiman/AFP via Getty Images)

La semaine dernière, les États-Unis ont négocié un accord de cessez-le-feu entre les FDS et l’ANS au sujet de la ville de Manbij, dans le nord-est du pays, où les forces de la coalition des FDS ont accepté de se…..

