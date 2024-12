Israel Actualités: Le représentant Richie Torres critique la classe de Joseph Massad et demande « quelle est la prochaine étape à Columbia ? »

Le représentant Richie Torres critique la classe de Joseph Massad et demande « quelle est la prochaine étape à Columbia ? »

Par Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital

Publié 17 décembre 2024 08 h 52 HNE

Un professeur de l’Université de Columbia qui a qualifié les attaques du Hamas contre Israël du 7 octobre de « géniales » enseignera prochainement un cours sur le sionisme dans cette université de l’Ivy League.

Le cours dirigé par Joseph Massad portera sur « l’histoire des Lumières juives (Haskala) dans l’Europe du XIXe siècle et le développement du sionisme à travers le processus de paix actuel entre l’État d’Israël et les États arabes et le mouvement national palestinien », selon une description sur le site Web de Columbia.

Le lendemain du lancement par le Hamas de son attaque sanglante contre Israël, Massad a publié une tribune sur le site Internet The Electronic Intifada , dans laquelle il écrivait : « La vue des combattants de la résistance palestinienne prenant d’assaut les points de contrôle israéliens séparant Gaza d’Israël a été stupéfiante, non seulement pour les Israéliens, mais surtout pour les Palestiniens et les Arabes qui ont défilé dans toute la région pour soutenir les Palestiniens dans leur combat contre leurs cruels colonisateurs. »

« Les scènes de combattants palestiniens de Gaza franchissant la clôture de la prison israélienne ou la survolant en avion, vues par des millions d’Arabes en liesse qui ont passé la journée à regarder les informations, n’étaient pas moins impressionnantes », a-t-il ajouté.

Des manifestants se rassemblent aux portes de l’Université de Columbia en soutien aux manifestants étudiants qui se sont barricadés dans le Hamilton Hall, malgré les ordres des responsables de l’université de se dissoudre ou d’être suspendus, pendant le conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, à New York, le 30 avril 2024. (Reuters/David Dee Delgado)

L’Université de Columbia et Massad n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.

Le représentant Ritchie Torres, DN.Y., un fervent allié d’Israël au Congrès, a critiqué le cours sur X, en déclarant : « Pourquoi les contribuables américains devraient-ils subventionner un endoctrinement idéologique qui glorifie le meurtre de masse, la mutilation, le viol et l’enlèvement de Juifs et d’Israéliens ? »

Des combattants de la branche armée du Hamas participent à un défilé militaire dans le centre de la bande de Gaza, le 19 juillet 2023. (Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images)

« Joseph Massad, qui est un défenseur du 7 octobre (qu’il qualifie d’« incroyable » et de « stupéfiant »), va donner un cours sur le sionisme à l’université de Columbia. Quelle est la prochaine étape à Columbia ? [L’ancien chef du Ku Klux Klan] David Duke donnera un cours sur l’antiracisme. »

Lawrence Rosenblatt, professeur adjoint aux affaires internationales et publiques de l’université Columbia, aurait démissionné à cause de ce cours.

Des manifestants anti-israéliens ont installé un campement sur le campus de l’Université Columbia le 26 avril 2024 à New York. (Spencer Platt/Getty Images)

« Si Massad a le droit de penser ce qu’il pense et de dire ce qu’il croit, Columbia a la responsabilité d’enseigner de manière objective et juste », a écrit ….. La suite en cliquant sur le lien Israel Actualités

Alain SAYADA Rédacteur en chef chez Israel Actualités Digital