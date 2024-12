Israël en guerre : Tsahal annonce le décès d’un de ses soldats, portant le bilan à 385 soldats morts depuis le début de l’offensive à Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin la mort d’un soldat de Tsahal tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza, lors de l’effondrement d’un bâtiment à Rafah.

Le soldat décédé est le commandant réserviste Moshiko Maxim Rosenwald, âgé de 35 ans, originaire de Modi’in-Maccabim-Reout. Il servait dans le bataillon du génie au sein de la brigade Nahal.

Tsahal a précisé que le bâtiment ne s’est pas effondré à cause d’une attaque du Hamas, mais a indiqué que les mouvements fréquents de grands chars et d’autres véhicules dans la zone et le fait que la structure était moins stable dès le départ a surement conduit à son effondrement.

L’armée israélienne a également informé qu’elle cherchait toujours à déterminer pourquoi le soldat se trouvait dans le bâtiment, sachant qu’il était moins stable, et si le mouvement fréquent des véhicules pouvait avoir des conséquences sur l’effondrement potentiel d’autres structures.

Ce nouveau décès porte maintenant le bilan à 385 soldats israéliens tués depuis le début de l’offensive militaire de Tsahal dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités