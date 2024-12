Israël en guerre : Israël Katz affirme que l’État d’Israël maintiendra son contrôle sécuritaire sur Gaza après la guerre

Dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a clarifié sa position concernant l’implication d’Israël dans la bande de Gaza après la guerre.

« En réponse à divers rapports, ma position concernant Gaza est claire. Après avoir vaincu le pouvoir militaire et gouvernemental du Hamas à Gaza, Israël maintiendra le contrôle sécuritaire sur Gaza avec une totale liberté d’action, tout comme en Judée et Samarie. Nous ne permettrons aucune attaque d’une organisation terroriste contre les implantations israéliennes et les citoyens israéliens de Gaza. Nous ne permettrons pas un retour à la réalité d’avant le 7 octobre« , a déclaré Israël Katz.

Cette déclaration d’Israël Katz fait suite à un reportage de la chaine de télévision israélienne Channel 12, qui affirme que le ministre israélien de la Défense aurait déclaré à un responsable américain à huis clos qu’Israël n’était pas intéressé par le contrôle de la bande de Gaza au lendemain de la guerre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités