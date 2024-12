Israël en guerre : l’armée israélienne pourrait interdire aux gazaouis de retourner dans leurs maisons au nord de Gaza après la fin de la guerre

Selon les informations du site israélien Ynet, le commandement sud de l’armée israélienne aurait l’intention de laisser en place les infrastructures mises en place ces derniers mois à Gaza, qui s’étendraient de la frontière avec Israël jusqu’à la côte méditerranéenne.

L’objectif de cette manœuvre est d’empêcher le retour des civils dans les zones proches des localités frontalières israéliennes, notamment à Jabaliya, Beit Hanoun et Beit Lahia.

Ynet précise que si ce scénario se réalise, cela signifierait qu’Israël adopterait le « Plan des Généraux » prévoyant que la zone du nord de Gaza reste inhabitée et sous le contrôle sécuritaire de Tsahal pour empêcher le Hamas de se réhabiliter en tant que force dirigeante.

Ce plan prévoit qu le Hamas ne peut imposer son pouvoir que s’il parvient à contrôler la population civile, notamment en lui fournissant une aide humanitaire.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités