Israël en guerre : le porte-parole de Benjamin Netanyahu dément les informations selon lesquelles le premier ministre israélien s’est rendu au Caire pour conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza

Dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter) le porte-parole de Benjamin Netanyahu, Omer Dostri, a démenti les informations selon lesquelles le premier ministre israélien serait en route pour le Caire en vue de signer un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« Contrairement à la vague de rumeurs, le premier ministre Netanyahu n’est pas au Caire« , a déclaré Omer Dostri.

Cette déclaration intervient après que l’agence de presse londonienne Reuters a annoncé plus tôt cet après-midi que le premier ministre israélien était en route pour le Caire afin de mener des négociations sur l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui devrait être signé dans les prochains jours.

Suite à l’information de Reuters, le Hamas a indiqué dans un communiqué les « discussions sérieuses et positives » qui ont eu lieu à Doha avec les médiateurs qataris et égyptiens.

« Il est possible de parvenir à un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers si l’occupation s’abstient de poser de nouvelles conditions », a déclaré le Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités