Israel: Les frappes israéliennes détruisent les armes de guerre de la Syrie alors que

le président Assad déchu déplore la chute du pays aux « mains du terrorisme »

Par Alain SAYADA

16 décembre 2024 / 19h40 / Israel Actualités Digital

Damas — Une équipe de CBS News a traversé lundi une base aérienne militaire syrienne à la périphérie de la capitale Damas, et les dégâts causés par les frappes aériennes israéliennes sont apparus clairement. Israël a déclaré qu’il était déterminé à détruire les armes et autres équipements militaires que le dictateur Bachar al-Assad et son père ont accumulés pendant un demi-siècle, avant qu’ils ne tombent entre les mains d’extrémistes.

L’armée israélienne a pilonné sans relâche les infrastructures militaires syriennes depuis que Assad a fui en Russie au début du mois – contraint de partir par une offensive choc des rebelles après une décennie de guerre civile qui, jusqu’à il y a environ deux semaines, avait largement abouti à une impasse apparente.

Les dégâts infligés à la vieille machine de guerre d’Assad sont stupéfiants. Une frappe survenue dans la nuit sur la ville côtière de Tartous, par exemple, a été si massive que l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a cité un scientifique turc qui a déclaré qu’elle avait été enregistrée sur l’échelle de Richter comme l’équivalent d’un tremblement de terre de catégorie 3.

Jusqu’à ce que le régime d’Assad, allié de Moscou, quitte la Syrie, la Russie avait maintenu sa seule base navale majeure en dehors du territoire russe, à Tartous. Des images satellite (ci-dessous) montrent que la plupart des navires russes ont disparu du port de Tartous peu après la chute d’Assad, mais le ministère russe de la Défense a déclaré lundi qu’il n’avait pas encore décidé quoi faire de son matériel militaire et de son personnel dans le pays, dans le cadre de négociations avec les nouveaux dirigeants rebelles de facto du pays.

L’armée israélienne affirme avoir détruit la plupart des armes lourdes et des défenses aériennes d’Assad. Dans un communiqué publié lundi, l’armée israélienne a déclaré que ces derniers jours, ses avions de chasse avaient « infligé de graves dégâts aux armes les plus stratégiques de la Syrie : avions de chasse et hélicoptères, missiles Scud, drones, missiles de croisière, missiles sol-mer à guidage de précision, missiles sol-air, missiles sol-sol, radars, roquettes, etc. »

L’armée israélienne a déclaré que ses frappes avaient détruit « plus de 90 % des missiles sol-air stratégiques identifiés » du régime déchu.

La prise de contrôle éclair de la Syrie il y a une semaine par le groupe rebelle Hayat Tahrir al Sham, ou HTS, a également vu les forces israéliennes mener une incursion terrestre qui s’étend au-delà de la région occupée du plateau du Golan dans une zone tampon auparavant démilitarisée à l’intérieur de la Syrie.

Ahmed al-Sharaa, le chef du HTS et nouveau dirigeant de facto de la Syrie, a critiqué ce qu’il a décrit comme les « aventures militaires non calculées » d’Israël, et a déclaré que lui et son groupe – qui, avant de se distancier publiquement de l’idéologie extrémiste était une filiale d’al-Qaïda – étaient plus intéressés par la construction d’un État que par l’ouverture d’un autre conflit avec Israël.

Des hélicoptères de l’armée de l’air syrienne à l’aéroport militaire de Mezzeh, près de la capitale, sont détruits par certaines des plus de 500 frappes israéliennes contre des cibles militaires à travers la Syrie depuis la chute du régime d’Assad, le 15 décembre 2024 au nord de Damas, en Syrie.Scott Peterson/Getty

Les attaques contre les sites militaires syriens ont également révélé une profonde négligence de la part d’Assad. Des années de corruption et une décennie de guerre civile ont affaibli les forces armées du pays, contribuant à l’effondrement de son régime. Une grande partie du matériel abandonné par ses forces lorsqu’elles se sont rendues aux rebelles ou ont simplement abandonné leurs uniformes et pris la fuite est vieux et manifestement mal entretenu.

Le bureau du président syrien Bachar al-Assad a publié la première déclaration attribuée au dirigeant déchu depuis qu’il a été contraint de fuir son pays. Il y affirme n’avoir jamais envisagé de démissionner ni de fuir, mais avoir trouvé refuge dans la base aérienne russe de Hmeimim alors que les rebelles se rapprochaient, et lorsque cette base a été la cible d’une attaque soutenue de drones, il a ordonné une évacuation le 8 décembre, le lendemain de la prise de Damas par les rebelles du HTS.

Il a déclaré qu’il était finalement parti en Russie car il ne pouvait rien faire d’autre en Syrie, déplorant la chute du pays « aux mains du terrorisme ».

La déclaration a été publiée sur la chaîne officielle de la présidence syrienne sur l’application de messagerie Telegram, avec une note indiquant qu’elle avait été publiée après plusieurs tentatives infructueuses de diffusion via les médias arabes et internationaux. La déclaration a cependant été supprimée relativement rapidement de la chaîne Telegram, sans aucune explication, avant de réapparaître sur cette chaîne et sur la page Facebook de la présidence.

Ahmed al-Sharaa, le chef du groupe syrien Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qui a dirigé une offensive rebelle éclair arrachant Damas au contrôle du gouvernement, est accueilli par ses partisans avant de s’adresser à une foule à la mosquée des Omeyyades de la capitale, le 8 décembre 2024. Sharaa était auparavant connu sous le nom d’Abu Mohammed al-Jolani.ABDULAZIZ KETAZ/AFP/Getty

Alors que la communauté internationale tente toujours de déterminer comment gérer le HTS, qui a déclaré qu’il respecterait les Syriens de toutes religions et semble déterminé à être considéré comme une administration intérimaire laïque – bien qu’il n’ait pas précisé ce qui arrivera au pays après une période de transition de trois mois – Israël et les États-Unis sont restés largement concentrés sur la sécurisation des stocks d’armes d’Assad.

