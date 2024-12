Un rapport révèle les crimes terroristes du Hamas contre des familles lors du massacre du 7 octobre : « kinocide »

« Les auteurs de ces crimes ont non seulement tué, mais ont délibérément cherché à détruire le fondement même de la société humaine : la famille », déclare le Dr Cochav Elkayam-Levy

Par Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital

Publié 18 décembre 2024 6h26

Aux premières heures du 7 octobre 2023, la famille Idan du kibboutz Nahal Oz a été brisée lorsque des terroristes du Hamas ont infiltré leur maison. Alors que la famille tentait de se réfugier dans leur pièce sécurisée, les terroristes ont assassiné leur fille aînée, Maayan, devant ses parents et ses frères et sœurs, puis ont enlevé le père , Tzachi. La scène a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux, forçant la nation à assister à leurs derniers instants angoissants.

Au même moment, au kibboutz Holit, Rotem Matias, 16 ans, se cachait sous le corps sans vie de sa mère et envoyait à ses sœurs un message déchirant : « Maman et papa sont morts. Désolé. »

A Kfar Aza, Roee Idan a été tué alors qu’il tenait dans ses bras sa fille de 3 ans, Abigail, sous les yeux horrifiés de ses enfants aînés. Leur mère, Smadar, a également été abattue sous leurs yeux. Les enfants se sont ensuite cachés dans un placard, coincés avec le corps de leur mère, incertains du sort de leur petite sœur, qui a ensuite été enlevée à Gaza.

Une empreinte de main ensanglantée tache le mur d’une maison de Nir Oz après que des terroristes du Hamas ont attaqué ce kibboutz quelques jours plus tôt, près de la frontière de Gaza. (Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Ce ne sont là que quelques-unes des innombrables histoires documentées dans un nouveau rapport publié mardi, co-écrit par le Dr Cochav Elkayam-Levy, fondateur de la Commission civile sur les crimes du 7 octobre contre les femmes et les enfants, et les Dr Michal Gilad et Ilya Rudyak. Le rapport introduit le terme « kinocide » pour décrire le ciblage et la destruction systématiques des cellules familiales lors de l’attaque – une atrocité sans précédent qui va au-delà de la guerre classique.

« Un crime sans nom pour des victimes sans voix », comme l’a décrit le Dr Elkayam-Levy. « Les auteurs de ce crime ont non seulement tué, mais ont délibérément cherché à détruire le fondement même de la société humaine : la famille. »

« Les crimes les plus durs à observer étaient ceux impliquant des familles », a poursuivi le Dr Elkayam-Levy. « Alors que les auteurs du Hamas célébraient leur violence, scandant des slogans religieux et diffusant leurs actions sur les réseaux sociaux, la terreur ne se limitait pas aux victimes immédiates : elle était amplifiée à l’échelle mondiale. »

« L’utilisation des réseaux sociaux a été cruciale pour propager la terreur, inspirant des actes de violence similaires ailleurs », a déclaré à Fox News Digital Merav Israeli-Amarant, PDG de la Commission civile. Elle a qualifié cette tactique de « théâtre de la terreur », un terme inventé par la juriste Tehila Schwartz Altshuler, expliquant comment les émissions étaient conçues pour radicaliser et inciter d’autres terroristes.

Des soldats israéliens retirent les corps de civils tués quelques jours plus tôt lors d’une attaque menée par des terroristes palestiniens dans ce kibboutz près de la frontière avec Gaza, le 10 octobre 2023 à Kfar Aza, en Israël. (Photo par Amir Levy/Getty Images)

En creusant plus profondément, Elkayam-Levy et son équipe ont réalisé que des tactiques similaires avaient été observées dans des conflits partout dans le monde, de l’Argentine et de l’Irak à la Syrie, en passant par la Sierra Leone et le Myanmar. « Nous avons été en contact avec des survivants de kinocides, notamment des Yazidis , qui ont partagé leurs expériences. La douleur est universelle. Cela s’est déjà produit auparavant, mais cela n’avait jamais eu de nom », a déclaré le Dr Elkayam-Levy.

En collaboration avec le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l’homme, la commission a travaillé à identifier ces types d’abus et à faire en sorte que le kinocide soit reconnu comme un crime distinct. Le nouveau rapport, publié après une année de recherche, comprend des entretiens avec des survivants, des visites sur les lieux où les atrocités ont eu lieu et un examen approfondi des preuves. L’objectif est d’intégrer le kinocide dans le débat juridique international, en plaidant pour qu’il soit reconnu de toute urgence comme un crime distinct.

Une femme s’effondre au mémorial de Yulia Waxer Daunov alors que les membres de la famille et les amis des personnes disparues et kidnappées se rassemblent sur le site du festival Nova pour marquer le premier anniversaire des attaques des terroristes du Hamas le 7 octobre 2024 à Re’im, en Israël. (Leon Neal/Getty Images)

Le professeur Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice du Canada et président international du Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne, a déclaré : « Le silence face à un tel mal n’est pas de la neutralité ; c’est de la complicité. Pire encore, il y a eu déni, justification et même glorification de ces actes odieux, soulignant l’impératif moral et juridique d’agir de manière décisive contre de tels crimes. Les dangers de l’antisémitisme ne sont pas seulement la haine la plus ancienne et la plus meurtrière, ils sont également le présage d’un mal mondial, comme en témoignent les événements du 7 octobre. »

« Nous avons besoin d'une coalition……

