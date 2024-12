Alerte Info : vers une libération des Otages, le gouvernement Israélien, Optimiste après l’effondrement du Hamas et la décapitationdu Hezbollah au Liban

Le Hamas affaiblit se dit optimiste pour la libération d’otages quant à l’accord sur Gaza, même si des obstacles subsistent

Par Alain SAYADA 7 minutes de lecture Mise à jour à 07 H 1 HNE, Mercredi 18 décembre 2024

Des Palestiniens observent les conséquences d’un bombardement israélien dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans la bande de Gaza, en juin. Jehad Alshrafi/AP/ArchiveCNN —

Le Hamas est devenu la dernière partie aux négociations sur la prise d’otages et le cessez-le-feu à Gaza à exprimer son optimisme quant aux perspectives de parvenir à un accord, dans un contexte d’activité diplomatique intense dans la région.

Dans un communiqué officiel publié mardi, le Hamas a déclaré qu’il était « possible » de parvenir à un accord. Une source du Hamas a également ajouté que les discussions étaient « positives et optimistes ».

Les principaux responsables américains, israéliens, qataris et égyptiens ont tous vanté les progrès réalisés dans les négociations ces derniers jours. Bien que les responsables mettent en garde contre le fait qu’un accord n’est ni scellé ni garanti, le discours optimiste et l’activité diplomatique récente laissent entrevoir une dynamique significative vers la conclusion d’un accord.

Le directeur de la CIA, Bill Burns, devrait se rendre au Qatar cette semaine pour participer à de nouvelles négociations sur un cessez-le-feu à Gaza, ont déclaré à CNN, un responsable américain et une deuxième source au courant des projets, Burns étant attendu à Doha dès mercredi, selon la deuxième source.

Une source israélienne proche du dossier a déclaré à CNN qu’un accord pourrait encore prendre plusieurs semaines.

Le Hamas a également averti que des obstacles subsistaient, suggérant qu’Israël « imposait de nouvelles conditions » aux négociations.

« Le Mouvement de résistance islamique Hamas affirme qu’à la lumière des discussions sérieuses et positives qui se déroulent aujourd’hui à Doha, sous les auspices de nos frères qataris et égyptiens, parvenir à un accord pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers est possible si l’occupation cesse d’imposer de nouvelles conditions », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Des équipes israéliennes et du Hamas se trouvent dans la capitale qatarie pour des négociations indirectes. La délégation israélienne comprend des représentants du Mossad et du Shin Bet, a déclaré à Israel Actualités, une source proche du dossier. Il s’agit de la période la plus intense depuis l’ échec des négociations fin août.

Les termes de l’accord sont globalement les mêmes que la proposition présentée par le président américain Joe Biden plus tôt cette année, selon une source diplomatique proche du dossier.

Fin mai, la proposition de Biden, en trois phases, associait la libération des otages détenus à Gaza à un « cessez-le-feu total et complet ». La première phase durerait six semaines et comprendrait le « retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza » et la « libération d’un certain nombre d’otages, dont des femmes, des personnes âgées et des blessés, en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens », avait précisé le président américain.

« Ce qui a changé, c’est que les forces israéliennes resteront probablement temporairement à Gaza », lorsque la première phase d’un accord débutera, a déclaré la source diplomatique, à savoir dans la bande de terre à la frontière entre Gaza et l’Egypte, appelée le corridor Philadelphie, et dans une zone coupant la bande, connue sous le nom de corridor Netzarim.

L’exigence d’Israël que ses troupes restent le long du corridor de Philadelphie – et l’insistance du Hamas pour qu’elles se retirent – ​​ont été l’une des principales raisons de l’échec des négociations en août.

Un responsable américain a déclaré à CNN que les réunions de Doha se déroulaient à un niveau de « travail » inférieur. « Les responsables américains estiment qu’un accord est plus proche qu’il ne l’a été, mais ils mettent en garde contre des divergences et des points de friction qui subsistent entre Israël et le Hamas », a-t-il déclaré.

Ce discours optimiste fait suite à une série d’activités diplomatiques régionales, notamment une visite du conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan en Israël, en Égypte et au Qatar la semaine dernière.

« Mon objectif sera de nous mettre en position de pouvoir conclure cet accord ce mois-ci », a déclaré Sullivan la semaine dernière, s’exprimant après sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Brett McGurk, l’un des principaux conseillers du président Biden pour le Moyen-Orient, est resté à Doha avec d’autres responsables américains travaillant à un cessez-le-feu à Gaza, car les responsables américains estiment qu’un accord est plus proche qu’il ne l’a été.

McGurk avait voyagé dans la région avec Sullivan et le fait qu’il soit resté est un signe que l’administration ressent une dynamique positive, mais un accord n’est pas attendu dans un avenir proche.

Des responsables américains et israéliens ont déclaré que les conditions étaient réunies pour qu’un accord soit conclu à la suite du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, qui a encore plus isolé le Hamas dans sa bataille contre Israël.

Les responsables soulignent également l’assassinat du leader du Hamas Yahya Sinwar et d’autres réalisations militaires israéliennes comme ayant donné au gouvernement israélien les victoires qu’il cherchait à obtenir avant de parvenir à un accord de cessez-le-feu.

Depuis l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, le bilan des actions militaires israéliennes à Gaza s’élève à près de 45 000 morts, avec plus de 106 000 blessés, selon les sources du ministère de la Santé du Hamas.

Le président élu américain Donald Trump a également eu un impact sur les négociations, poussant Netanyahu vers un accord et menaçant, le Hamas, qu’il serait « condamné à payer le prix fort » si les otages n’étaient pas libérés avant son entrée en fonction. selon certaines informations le deal pourrait arrivé avant la fin de l’année 2024, Son équipe entrante a également travaillé en étroite collaboration avec l’administration Biden et s’est rendue dans la région pour aider à conclure un accord.

Le porte-parole du département d’Etat américain, Matthew Miller, a déclaré mardi qu’il existait un « optimisme prudent tempéré par le réalisme » quant à la possibilité de parvenir enfin à une trêve à Gaza.

En effet, après la décapitation du Hezbollah au Liban , la fuite de l’ancien Président Syrien Bachar El-Assad à Moscou, les difficultés de l’Iran font que le Hamas n’est plus en mesure d’être approvisionné par l’Iran

« Sur la base des questions restantes, nous devrions être en mesure de parvenir à un accord, nous devrions être en mesure de surmonter les désaccords entre les deux parties », a déclaré Miller, sans entrer dans les détails des questions restantes.

« Mais cela ne veut pas dire que nous le ferons, car encore une fois, il y a eu des moments où nous étions proches et nous pensions que les différences pouvaient être surmontées, et finalement nous n’avons pas obtenu d’accord », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi. « Comme vous m’avez entendu le dire auparavant, tout ce que les États-Unis peuvent faire, c’est insister et essayer de trouver des compromis, mais nous ne pouvons pas dicter à l’une ou l’autre des parties le choix qu’elles doivent faire. Elles doivent prendre ces décisions elles-mêmes. »

Einav Zangauker, au centre, mère de l’otage israélien Matan Zangauker, participe à une manifestation à Tel Aviv, en Israël, le 7 décembre. Mahmoud Illean/AP/Archives

Gershon Baskin, négociateur de longue date sur la question des otages israéliens, a prévenu qu’« il n’y aura pas d’accord tant qu’il n’y aura pas d’accord ».

« Le Hamas est prêt depuis septembre à un accord global pour mettre fin à la guerre, restituer tous les otages en échange de prisonniers palestiniens et a même accepté de renoncer au contrôle de Gaza », a déclaré Baskin, qui n’est pas directement impliqué dans les négociations mais reste un analyste avisé. « Ce qui se prépare maintenant, c’est peut-être un effort majeur égypto-qatari pour parvenir à un accord par étapes. »

« La colère de l’opinion publique contre le Hamas éclate dans toute la bande de Gaza », a-t-il déclaré. « Dans le même temps, le Hamas n’acceptera pas de libérer tous les otages si l’armée israélienne reste à Gaza, et même s’il y a un cessez-le-feu temporaire, il ne durera pas si Israël entend empêcher la libre circulation d’un million de Gazaouis qui veulent retourner dans leurs maisons qui n’existent plus. »

Le Premier ministre israélien a également promis qu’il ne mettrait pas fin à la guerre tant que le Hamas ne serait pas complètement vaincu à Gaza, soulevant la possibilité d’une reprise de la guerre une fois qu’un certain nombre d’otages auront été libérés lors de la première phase de l’accord.

Au milieu de l’optimisme, encore plus de destruction

L’optimisme renouvelé concernant les pourparlers intervient alors même que les forces israéliennes continuent de pilonner le nord de Gaza dans une offensive qu’Israël accuse de viser la présence renouvelée du Hamas dans la région.

Alain SAYADA pour Israel Actualités avec CNN