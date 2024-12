Israël en guerre : Tsahal se prépare à rester dans la zone tampon avec la Syrie sur le mont Hermon jusqu’à la fin 2025

Selon les informations de la chaîne de télévision israélienne Channel 12, Benjamin Netanyahu a indiqué à l’armée israélienne, lors de sa visite hier sur le mont Hermon, que les forces de Tsahal devraient être prêtes à être déployées dans la zone tampon située sur le long de la frontière syrienne jusqu’à la fin 2025.

« Israël restera dans le mont Hermon jusqu’à ce qu’un autre arrangement soit trouvé qui garantisse la sécurité d’Israël« , a déclaré le premier ministre israélien.

Il y a une semaine, après la chute du régime de Bachar al-Assad, les forces israéliennes ont repris le côté syrien du mont Hermon pour élargir la zone tampon démilitarisée située le long de la frontière syrienne.

Cette décision drastique a suscité des critiques de la France. Dans un communiqué publié la semaine dernière, le ministère français des Affaires étrangères avait exhorté, l’État d’Israël à retirer ses troupes militaires du versant syrien du Mont Hermon, situé dans les hauteurs du Golan, où Tsahal vise à établir une zone tampon face à l’avancée des rebelles jihadistes syriens.

Suite à cette déclaration, le ministère israélien des Affaires étrangères avait réaffirmé sa position sur le mont Hermon affirmant que « cette opération limitée et temporaire est nécessaire pour des raisons défensives en raison des menaces posées par les groupes jihadistes opérant près de la frontière, afin d’éviter un scénario similaire à celui du 7 octobre dans cette zone ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités