Israël en guerre : selon un responsable du Hamas, un accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait être signé d’ici la fin de la semaine

Un responsable du Hamas a déclaré au média saoudien Asharq Al-Awsat que si aucun problème ne survient, un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza pourrait être signé d’ici la fin de la semaine.

Le média saoudien révèle également que dans la première étape de l’accord, qui est censée durer entre 45 et 60 jours, le Hamas libérerait une trentaine d’otages, vivants et morts, en échange de la libération par Israël, des terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Les troupes de Tsahal devraient aussi se retirer des villes de Gaza, mais resteraient en positon dans les corridors de Philadelphie et de Netazrim, parallèles à la frontière avec l’Égypte et traversant le centre de Gaza.

En outre, Les femmes et les enfants palestiniens seraient autorisés à retourner dans le nord de Gaza.

Ces informations d’Asharq Al-Awsat interviennent au milieu de plusieurs informations de divers médias qui confirment que les négociations concernant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont arrivées à la phase finale.

Hier, le Washington Post a révélé que le Hamas avait cédé à ses exigences sur la fin de la guerre, notamment au sujet du retrait des troupes israéliennes dans la bande de Gaza.

L’agence de presse londonienne Reuters a aussi annoncé hier que le premier ministre israélien était en route pour le Caire afin de mener des négociations sur l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui devrait être signé dans les prochains jours. Cette information a été peu après démenti par le porte-parole de Benjamin Netanyahu, Omer Dostri.

Lundi, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré qu’un accord sur la libération des otages était plus proche que jamais.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités