Israël en guerre : un puissant barrage de roquette lancé par le Hezbollah fait un mort et deux blessés à Kiryat Shmona

Suite à un puissant barrage de 30 roquettes lancées ce matin au Liban par le Hezbollah sur le nord d’Israël, une personne a été tuée et deux autres personnes auraient été légèrement blessées à Kiryat Shmona. Des dégâts matériels ont également été causés dans la zone.

Les ambulanciers du Magen David Adom ont rapporté avoir secouru le corps sans vie de Zahar Bashara, 25 ans, du village druze d’Ein Kaniya, sur le plateau du Golan. Zahar Bashara a été retrouvé sans signe de vie suite à un tir direct de l’une des roquettes, dont le Hezbollah a revendiqué le tir.

Zahar Bashara travaillait dans le secteur industriel de Kiryat Shmona. Il a été déclaré mort sur les lieux. Le Magen David Adom a annoncé que le travailleur ne résidait pas à Kiryat Shmona.

Gideon Sa’ar, le député du parti de l’Unité nationale, a réagi à cette attaque meurtrière en affirmant que « le lourd barrage de ce matin sur Kiryat Shmona est un autre rappel des coûts de la guerre. Au milieu de tout cela se trouve les souffrances des évacués et des effondrements d’entreprises ».

Depuis quelques semaines, la situation est de plus en plus tendue dans la frontière nord, entre le Hezbollah et l’armée israélienne. Dernièrement, l’Arabic Post, qui se base sur des sources iraniennes et libanaises de haut niveau, a révélé que L’Iran a donné le feu vert au Hezbollah pour qu’il intensifie ses attaques le long de la frontière nord d’Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités