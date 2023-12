Israël en guerre : une otage israélienne libérée porte plainte contre la Croix-Rouge

Raz Ben Ami, l’une des otages israéliennes libérées par le Hamas, a déposé une plainte contre le comité international de Croix-Rouge, par l’intermédiaire de l’organisation Shourat Hadin, devant le tribunal de district de Jérusalem.

Cette plainte a été déposée en son nom et celui de celui d’Ohad Ben Ami, son mari qui est toujours retenu en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Dans la plainte, Raz Ben Ami reproche à la Croix-Rouge de ne pas lui avoir fourni les médicaments dont elle avait besoin durant sa captivité, alors que sa santé s’est détériorée à cause de sa maladie. La Croix-Rouge est aussi accusée de ne s’être pas conduite avec le respect dû aux familles des otages, et de n’a pas avoir agi avec détermination pour visiter les otages, alors que cette clause figurait dans l’accord de libération partielle entre le Hamas et Israël.

La plainte insiste également sur le fait que le rôle et l’autorité du comité international de la Croix Rouge ne lui accordent pas que des droits, mais aussi une responsabilité d’agir dans des cas comme celui des otages israéliens, ce qu’il n’a pas assumé.

Nitsana Darshan Leitner,la fondatrice et présidente de l’association Shourat Hadin, a déclaré que « la Croix Rouge réitère ses erreurs de la Shoah, lorsqu’elle a abandonné le peuple juif dans la période la plus sombre de son histoire. Nous ne pouvons pas accepter le mépris et le manque de respect pour les vies humaines, uniquement parce qu’il s’agit de juifs ».

Raz Ben Ami et son mari Ohad ont été kidnappés le 7 octobre par les terroristes du Hamas à leur domicile au kibboutz Be’eri. Durant leurs captivités, ils ont été détenus séparément. Après 57 jours, Raz Ben Ami a été libérée dans le cadre des accords de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ohad Ben Ami est lui toujours en captivité dans l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités