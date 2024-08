Israël en guerre : une policière israélienne blessée dans une attaque terroriste à l’entrée de Jérusalem

Ce matin, une policière des frontières a été légèrement blessée après qu’un terroriste l’a poignardée avec un tournevis lors d’une attaque terroriste au poste de contrôle des tunnels sur la route 60 au sud de Jérusalem.

Le terroriste a ensuite été éliminé par les troupes de Tsahal et les agents de la police des frontières opérant au poste de contrôle.

La police israélienne a indiqué que l’assaillant est arrivé au poste de contrôle à bord d’un bus, qui a été arrêté pour inspection, après quoi il a attaqué la policière. En plus d’un tournevis, un couteau a été retrouvé en possession du terroriste.

La police israélienne a aussi informé qu’après l’attaque, les forces ont fouillé la zone et que le point de contrôle avait été fermé des deux côtés.

Les ambulanciers du Magen David Adom, Nur Hajajra et Yaakov Grinwald ont rapporté avoir vu la victime pleinement consciente avec une blessure mineure. Ils lui ont prodigué des soins médicaux e l’ont ensuite évacuée vers l’hôpital dans une unité de soins intensifs.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités