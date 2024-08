Israël en guerre : L’attaque de l’Iran contre Israël pourrait inclure des missiles et des drones

Selon un rapport publié par l’Alma Research Education Center plus tôt cette semaine, l’attaque potentielle de l’Iran contre Israël devrait inclure des missiles balistiques et de croisière en plus des drones lancés depuis l’ouest de l’Iran.

Alma a énuméré 12 sites de lancement possibles qui pourraient être utilisés par le Corps des gardiens de la révolution iranienne et de l’armée iranienne en cas d’attaque, notamment Tabriz, Kermanshah, Khorramabad et Dezful.

Selon Alma, les lancements devraient être effectués à l’aide de lanceurs mobiles à partir de zones ouvertes à proximité de bases souterraines. Le nombre réduit de puits dans ces bases pourrait avoir un impact sur le nombre de lancements qui pourraient être effectués.

Hier, le Wall Street Journal a rapporté que ces derniers jours, les États-Unis ont constaté des mouvements de lanceurs de missiles en Iran, indiquant une préparation à une attaque potentielle contre Israël.

Le Moyen-Orient et en particulier Israël est en tension permanente depuis la semaine dernière suite à l’annonce par le Hamas et les médias iraniens de l’élimination d’Ismael Hanyeh, l’ancien chef du bureau politique du groupe terroriste palestinien, tué dans sa résidence à Téhéran.

Alors qu’Israël n’a pas encore confirmé être derrière l’assassinat d’Ismaïl Hanyeh, l’Iran a promis la semaine dernière des représailles « sévères » qui pourraient cibler Tel Aviv et Haïfa.

Israël est aussi confronté à la menace du Hezbollah : lors des funérailles de Fouad Choukr, le numéro 2 du Hezbollah éliminé la semaine dernière par une frappe aérienne israélienne à Beyrouth, Hassan Nasrallah a déclaré qu’Israël doit s’attendre à « la rage et la vengeance sur tous les fronts qui soutiennent Gaza », en référence aux groupes soutenus par l’Iran au Moyen-Orient. Il a également indiqué que le groupe terroriste libanais étudie la possibilité « d’une riposte très étudiée ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités