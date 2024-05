Israël en guerre : Yoav Gallant affirme que Tsahal va déployer des forces supplémentaires à Rafah et va s’efforcer à ramener les otages

Lors d’une visite à bord d’un patrouilleur de Tsahal à la côte de la bande de Gaza, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu’Israël va déployer des forces supplémentaires à Rafah et va s’efforcer de « créer les conditions nécessaires au retour des otages« .

« Nous renforçons nos efforts contre Rafah. Cette opération va se poursuivre et s’intensifier, avec davantage de forces au sol et de forces aériennes, et nous atteindrons nos objectifs : porter un coup très dur au Hamas, le priver de ses capacités militaires, et créer les conditions nécessaires au retour des otages dans leurs foyers« , a indiqué Yoav Gallant.

Par ailleurs, Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, a déclaré aujourd’hui, dans une vidéo en anglais, que le Hamas détient des otages à Rafah et que l’armée israélienne fera tout pour ramener ces otages et « assurer une défaite durable du Hamas« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 128 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité