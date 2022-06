Israël est en train de construire une alliance régionale de défense aérienne parrainée par les États-Unis selon Benny Gantz

Le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz a annoncé aujourd’hui, lors d’un débat en commission des affaires étrangères et de la défense à la Knesset, que l’État d’Israël est en train de construire une alliance régionale de défense aérienne parrainée par les États-Unis pour faire face à la menace de l’Iran.

Au cours de l’année écoulée, j’ai dirigé un vaste programme, avec mes partenaires du Pentagone et de l’administration américaine, qui renforcera la coopération entre Israël et les pays de la région. Ce programme est déjà opérationnel et a déjà permis l’interception réussie des tentatives iraniennes d’attaquer Israël et d’autres pays », a déclaré Benny Gantz.

Le ministre de la Défense israélienne espère que cette alliance régionale, sous l’égide des États-Unis, sera renforcée lors de l’arrivée du président américain Joe Biden en Israël le 13 juillet prochain.

Eliran COHEN