La Russie veut condamner Israël au conseil de sécurité de l’ONU

La délégation russe à l’ONU serait en train de préparer un projet de résolution du conseil de sécurité de l’ONU condamnant Israël. La Russie accuse l’État hébreu d’avoir bombardé la semaine dernière, l’aéroport international de Damas.

Dans le projet de résolution, la délégation russe à l’ONU affirme que la présumée frappe israélienne a violé le droit international, sapé la stabilité régionale et violé la souveraineté de la Syrie et d’autres États, insinuant apparemment que la frappe a été menée depuis l’espace aérien libanais. Les russes ont en plus accusé Israël d’entravé les efforts humanitaires en Syrie.

Outre cette résolution, les relations entre la Russie et Israël risquent de se détériorer encore plus. En effet, la Russie est mécontente de la position de l’État hébreu sur la guerre en Ukraine, étant donné que le pays va fournir du gaz naturel à l’Union Européenne. Cette décision va permettre à l’UE d’instaurer un embargo sur le pétrole et le gaz russe.

Néanmoins, Les responsables israéliens pensent qu’il est peu probable que le conseil de sécurité de l’ONU promulgue ce projet de résolution.

Eliran COHEN