Israël et le Monténégro signent un accord d’exportations d’armes fabriquées par Elbit Systems

L’État d’Israël et le Monténégro ont signé aujourd’hui un accord de défense d’une valeur de 20 millions d’euros qui permettra au Monténégro d’acquérir notamment des armes fabriquées par l’entreprise israélienne de défense Elbit Systems.

Dans le cadre du contrat, Elbit Systems, basé à Haïfa, fournira au Monténégro des systèmes de munitions de mortier de 120 mm pouvant être montés sur des véhicules blindés 4 × 4 ainsi que la formation de soldats et d’officiers à l’Académie Elbit-IMI en Israël.

Le général de division Eyal Zamir, directeur général du ministère israélien de la Défense, a approuvé cet accord. Le général Yair Kulas, directeur de la Direction de la coopération internationale en matière de défense (SIBAT) du ministère israélien de la Défense et le colonel Vladan Martic, directeur de la logistique au ministère de la Défense du Monténégro, ont signé l’accord lors d’une cérémonie tenue au quartier général militaire de Kirya à Tel Aviv.

« Il s’agit du troisième accord avec nos partenaires au Monténégro depuis le renforcement de nos relations de défense en 2019 et c’est une grande expression de confiance dans l’industrie de la défense israélienne. Le Monténégro est un partenaire et un allié d’Israël et fait face à des défis de sécurité complexes comme d’autres pays européens. Les industries de défense israéliennes sont en mesure de leur fournir des solutions technologiques du plus haut niveau » a déclaré Yair Kulas.

Yehuda Vered, directeur général de la division terrestre d’Elbit Systems, a affirmé que l’entreprise de défense israélienne « est fière de participer au partenariat entre Israël et le Monténégro. Les solutions d’Elbit apportent la réponse optimale aux besoins croissants en Europe. Nous nous engageons à fournir à la fois des produits et un service professionnel au plus haut niveau à nos partenaires et clients« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités