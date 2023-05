Journée de la Nakba : Mahmoud Abbas compare Israël aux nazis dans un discours à l’ONU

Dans un discours qui s’est déroulé lors d’une session spéciale du Comité des Nations Unies pour marquer le 75e anniversaire du jour de la Nakba, le dirigeant de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas s’en est pris violemment à l’État d’Israël.

Mahmoud Abbas a souligné que « la propriété du mur d’al-Buraq [le mur occidental] et d’al-Haram al-Sharif [le mont du Temple] appartient exclusivement et uniquement au seul Wakf islamique« . Il a cité un rapport de la Société des Nations de 1930 qui, selon lui, affirmait cette conclusion.

Le dirigeant palestinien a comparé l’interprétation par Israël de son récit historique aux méthodes utilisés par le ministre de la propagande Joseph Goebbels lors du régime nazi.

« Les israéliens et les sionistes continuent leurs fausses affirmations selon lesquelles Israël a fait fleurir le désert. Ils ne peuvent que mentir. Mais que pouvons-nous faire ? Ils mentent et mentent comme Goebbels. Ils mentent, mentent et mentent jusqu’à ce que les gens croient« , a affirmé Mahmoud Abbas.

« Les premiers sionistes ont faussement affirmé que ‘la Palestine était une terre sans peuple’, mais cela n’a jamais été vrai » a ajouté Mahmoud Abbas, indiquant que les palestiniens étaient les descendants des cananéens bibliques. Cela a été prouvé « dans les écritures religieuses, y compris la Torah« , a-t-il déclaré.

Le dirigeant palestinien a également souligné que « le plus grand mensonge est l’affirmation qu’Israël est le seul État démocratique du Moyen-Orient… Comment pouvez-vous avoir une occupation et continuer à vous appeler une démocratie. C’est un oxymore« .

Lors de son discours, Mahmoud Abbas a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni étaient responsables du déplacement permanent de ce qu’il a qualifié de près d’un million de Palestiniens pendant la guerre de 1948. Il a reproché au Royaume-Uni d’avoir publié la Déclaration Balfour en 1917, qui reconnaissait le droit juif à une patrie en pleine coordination avec les États-Unis, mais ne reconnaissait pas l’autodétermination des Palestiniens.

« Ces deux pays portent directement la responsabilité politique et éthique de la Nakba du peuple palestinien parce qu’ils ont contribué à faire de notre peuple une victime lorsqu’ils ont décidé d’établir et d’implanter une autre entité [le peuple juif] dans notre patrie historique », a déclaré Mahmoud Abbas.

Le dirigeant de l’Autorité palestinienne a réitéré son accusation qu’Israël avait « commis 50 massacres » contre le peuple palestinien, et que pendant la guerre de 1948, Israël avait démoli 530 villages et conduit à la création de 957 000 réfugiés, selon les statistiques de l’ONU.

Il a déclaré que l’ONU devrait mettre en œuvre les centaines de résolutions qu’elle a publiées pour défendre les droits des Palestiniens, y compris la résolution 181 de 1947, qui, selon lui, appelait à la création d’un État arabe « pour le peuple palestinien sur 44 % de la superficie totale du territoire historique » de la Palestine aux côtés de l’État d’Israël.

La semaine dernière, Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé qu’ils ne participeraient pas aux événements de l’ONU liée à la journée de la Nakba. 45 pays dont l’Ukraine, le Canada, 10 états membres de l’Union européenne et trois pays africains ont également boycotté la journée de la Nakba.

Eliran COHEN pour Israel Actualités