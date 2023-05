Djerba : le président tunisien affirme que l’attentat qui a eu lieu près de la synagogue de la Grhiba n’était pas antisémite

Le président tunisien Kais Saied a affirmé samedi que l’attentat à Djerba près de la synagogue de la Ghriba qui a eu lieu la semaine dernère, au cours duquel deux personnes de confession juive et trois policiers ont été tués, n’était pas antisémite.

Selon le journal tunisien La Presse, Kais Saied s’est exprimé lors de sa visite dans le quartier de l’Ariana, près de la capitale, samedi. Une vidéo de la visite et des déclarations du président a également été publiée par le bureau du président tunisien.

Kais Saied a répondu aux accusations occidentales d’antisémitisme et a déclaré que « ces partis n’hésitent pas à lancer de fausses accusations d’antisémitisme alors qu’ils font la sourde oreille lorsqu’il s’agit de faire face au sort des palestiniens qui meurent chaque jour. Le peuple palestinien va réussir contre vents et marées à triompher et à récupérer leur terre spoliée. »

Kais Saied a qualifié ceux qui qualifiaient l’attentat d’antisémite de « faussaires de l’histoire déterminés à déformer l’histoire, à falsifier les faits et à répandre des contrevérités » et les a accusés de comploter « des complots contre l’État tunisien et de mettre en danger la paix sociale ».

Kais Saied a ajouté que les parties étrangères qui portaient des accusations d’antisémitisme affichaient « une duplicité criarde d’attitude et une mémoire courte pour saisir l’histoire, la vraie histoire ».

En France, le Parquet national antiterroriste, compétent du fait de la nationalité française de l’une des victimes (Benjamin Haddad 42 ans, résidant à Marseille), a ouvert le 10 mai dernier « une enquête du chef d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités