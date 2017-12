Israel Military Industries et Elbit, découvreurs de tunnels terroristes.

Derrière la capacité de l’armée à détecter et à neutraliser les tunnels terroristes creusés sous le territoire israélien se cache une innovation israélienne originale développée par Israel Military Industries et Elbit Systems.

Le système comprend une série de capteurs et d’algorithmes complexes qui analysent les données recueillies et permettent une détection précise des tunnels. La précision du système continue d’être améliorée depuis que Tsahal a commencé à l’utiliser à la frontière de Gaza; il n’a pas encore atteint son efficacité maximum mais a permis la détection de deux tunnels en mins d’un mois et demi.

Avant d’arriver au système actuel, le ministère de la Défense a testé toutes les technologies prouvées capables de détecter les tunnels, y compris les capteurs sismographiques qui détectent les petits tremblements dans le sol causés par le creusement; des microphones miniatures qui détectent les sons, des radars et pleins autres types de capteurs.

Comme le dôme de fer qui a été développé sur seulement deux ans, le système de détection de tunnel a également développé rapidement. Selon des sources étrangères, le ministère de la Défense a dépensé plus de 60 millions de dollars au cours des cinq dernières années pour son développement.

Après avoir été autorisé à publier que Tsahal a découvert et détruit un autre tunnel transfrontalier, Lieberman a déclaré : «Les tunnels terroristes qui traversent Israël et nuisent à notre souveraineté sont une menace que nous ne pouvons pas accepter et nous investirons toutes nos ressources pour la déjouer.

Grâce aux efforts conjoints de Tsahal, du ministère de la Défense et des industries de la défense, nous avons de nouvelles capacités technologiques pour lutter contre les tunnels terroristes et nous espérons sincèrement que cette menace que représentent les tunnels pour les résidents de la frontière de Gaza sera rapidement partie du passé ».

Source Koide9enisrael