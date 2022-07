Israël ne servira plus de médiateur entre la Russie et l’Ukraine

Un responsable de la délégation du premier ministre israélien Yair Lapid à Paris a déclaré hier soir « qu’Israël ne participe plus aux efforts de médiation entre la Russie et l’Ukraine ».

Le responsable a ajouté que pour autant, rien ne s’opposait à une future rencontre entre Yair Lapid et le président russe Vladimir Poutine, « malgré les profondes divisions avec la Russie à propos de la guerre« .

Quant à une rencontre entre le premier ministre israélien et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le responsable israélien a déclaré : « nous ne l’excluons pas pour une raison concrète, mais pour l’instant aucune rencontre de ce type n’est en cours« .

L’ancien premier ministre israélien, Naftali Bennett, a tenté de servir de médiateur entre Poutine et Zelensky au début de la guerre, bien que ces efforts se soient avérés vains. Il a rencontré Poutine et s’est même envolé pour Moscou le jour du Shabbat malgré sa pratique religieuse, arguant que cela pourrait sauver des vies.

Mais depuis, des tensions sont apparues entre Israël et la Russie, notamment à cause de la position de l’État Hébreu concernant la guerre en cours en Ukraine et sa politique de se tenir aux côtés de Kiev et de son président Volodymyr Zelensky.

Eliran COHEN