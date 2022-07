Un terroriste qui s’est infiltré dans l’armée israélienne a été arrêté

Les services du renseignement intérieur israélien ont annoncé aujourd’hui que Shehadeh Abu Alqian, un terroriste arabe israélien qui s’est infiltré dans l’armée israélienne, vient d’être arrêté.

Le terroriste du nom de Shehadeh Abu Alqian, un habitant de la ville bédouine de Hura, a été appréhendé le 30 mai dernier puis interrogé par le Shin Beth.

Il a révélé dans son interrogatoire qu’il s’est enrôlé dans l’armée israélienne après avoir été recruté par l’organisation terroriste salafiste Katab al-Mujahideen qui opère dans la bande de Gaza.

Lors de ses activités au sein de Tsahal, il a effectué diverses tâches pour le groupe terroriste, notamment la collecte de renseignements, la photographie de divers endroits en Israël et le vol d’armes afin de les transférer à des terroristes. Il a été arrêté peu après avoir rejoint les rangs de Tsahal.

La motivation du terroriste était de se venger des mesures coercitives prises par les autorités israéliennes contre sa famille pour des violations de construction.

« Le service de sécurité du Shin Bet et la police israélienne prennent très au sérieux toute implication de citoyens israéliens dans des attentats terroristes, et nous agirons pour contrecarrer de telles actions et poursuivre ceux qui cherchent à porter atteinte à la sécurité du public israélien dans toute la mesure permise par la loi », ont déclaré les forces de l’ordre israéliennes dans un communiqué commun.

Eliran COHEN