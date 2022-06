Israël signe un accord de libre-échange historique avec les Émirats arabes unis

L’État d’Israël et les Émirats arabes unis viennent d’écrire l’histoire ce matin. Les deux pays viennent de signer un accord de libre-échange, le premier accord du genre entre Israël et un pays arabe.

Cet accord a été signé à Dubaï en présence de la ministre israélienne de l’Économie Orna Barbivai et de son homologue émirati Abdullah bin Tuk al-Marie.

L’accord devrait permettre d’accroitre les échanges entre les deux pays en bien et services et augmenter les exportations israéliennes vers les Émirats arabes unis. Il prévoit aussi une exonération fiscale immédiate ou progressive sur 96% des échanges entre les deux pays en matière d’alimentations, d’agriculture, de cosmétiques, d’équipements médicale, de médecine, etc.

L’accord comprend également les questions de réglementations, de douanes, de coopération, de marché public, de commerce électronique ainsi que la préservation des droits de propriété intellectuelle.