Israel : Tragédie lors d’un exercice militaire sur le Golan

Un officier et un sous-officier d’artillerie de Tsahal ont été tués et quatre autres soldats blessés, dont l’un très gravement, lors d’un exercice militaire sur le plateau du Golan.

Le drame s’est produit lorsqu’un véhicule blindé de type « Tomat » s’est renversé sur eux. Le commandant des armées de terre, Koby Barak a nommé une commission d’experts militaires pour définir les circonstances de l’accident. La police militaire mène également sa propre investigation.

Selon des premiers éléments, le conducteur du véhicule aurait été ébloui par les phares d’autres véhicules et aurait précipité le blindé dans un ravin de huit mètres de dénivellation. Le commandant de compagnie et son sergent qui se trouvaient dans la tourelle ont été tués sur le coup, et quatre soldats ont été blessés. L’un d’eux, gravement blessé, était coincé sous le véhicule durant deux heures avant d’être dégagé.

Photo Illustration