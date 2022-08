Israël : United Airlines poursuivi en justice pour avoir retardé un vol israélien

United Airlines est poursuivie en justice en Israël pour le retard d’un vol partant de l’aéroport Newark du New Jersey et se dirigeant l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv le 6 aout dernier.

Le procès, intenté au nom d’un plaignant qui était dans le vol retardé, a accusé United Airlines d’un certain nombre d’accusations, notamment de fraude, de rupture de contrat, de négligence, etc.

L’assignation a été déposée contre United Airlines le 26 août sous peine de jugement obligeant la compagnie aérienne à payer 50 000 $ avec intérêts et frais juridiques.

« La compagnie aérienne a commis une fraude et une tromperie contre le demandeur et tous les autres passagers lorsque son équipage a refusé d’effectuer son travail, et United a délibérément et sciemment menti sur la raison de son retard« , indique la sommation.

Le 6 août dernier, le vol United Airlines 84 de l’aéroport de Newark à l’aéroport Ben-Gurion a été soudainement annulé et retardé de 24 heures.

La compagnie aérienne a plus tard, informé ses passagers que le retard était dû à un couvre-feu à Tel-Aviv qui empêchait les avions d’atterrir. Cela a été confirmé comme la raison du retard par des déclarations sur le site Web de United Airlines.

Ce couvre-feu qui serait intervenu au milieu de l' »Opération Aurore » (cette opération a vu des roquettes tirées par le Jihad islamique palestinien sur Israël, y compris dans la région de Tel-Aviv) serait une fausse information. Selon une source du Jerusalem Post qui travaille à l’aéroport Ben Gourion, il « n’y a pas eu de couvre-feu du tout ».

Selon les informations du Jerusalem Post, la véritable raison du retard de ce vol serait dû à un problème de maintenance.

United Airlines aurait menti pour éviter d’indemniser les passagers. « De toute évidence, United ne voulait pas être honnête avec ses passagers sur le fait que le vol avait été retardé en raison du refus du pilote de voler, car cela les laisserait seuls responsables envers tous leurs passagers« , indique la sommation.

Selon la politique de United Airlines, la société n’offre pas d’indemnisation ou d’hébergement pour les vols retardés pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Eliran COHEN pour Israel Actualités