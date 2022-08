Nucléaire iranien : selon Benny Gantz, l’Iran pourrait avoir l’arme nucléaire en 2031

Lors d’un briefing samedi avec les directeurs de groupes de réflexion de Washington, le ministre de la Défense israélien Benny Gantz a déclaré que « l‘Iran serait en mesure d’acquérir une arme nucléaire lorsque ledit accord prendrait fin en 2031« .

» L’Iran a acquis des connaissances, des infrastructures et des capacités, dont une grande partie est irréversible. Cela permettra à l’Iran d’étendre davantage son programme nucléaire pendant la période d’un accord moins restrictif », a déclaré le ministre de la Défense.

« Ces dernières années, l’Iran a produit des milliers de centrifugeuses avancées« , a-t-il noté. « Si, conformément au projet d’accord, ces centrifugeuses sont stockées et non détruites, elles seront immédiatement disponibles pour enrichir de l’uranium une fois l’accord expiré, ou si l’Iran s’en retire« , a-t-il ajouté.

Benny Gantz a noté en particulier la nouvelle cascade de centrifugeuses avancées à l’installation nucléaire iranienne de Fordo, où il a déclaré que l’Iran pourrait rapidement enrichir l’uranium à 90% (de qualité militaire) quand il le souhaite.

Lors de sa visite à Washington, le ministre de la Défense a réitéré à Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, qu’Israël est opposé à l’accord nucléaire proposé, et a souligné les mesures qu’il a qualifiées de cruciales pour empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires, selon un communiqué du ministère de la Défense. Le dialogue entre les dirigeants israéliens et les États-Unis a été mené de « manière précise et responsable« , indique le communiqué.

Eliran COHEN pour Israel Actualités