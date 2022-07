Israel va rouvrir son bureau économique en Turquie

Orna Barbivai, la ministre de l’Économie et de l’Industrie, a annoncé que le bureau économique israélien va rouvrir en Turquie le 1er aout prochain, après trois ans de fermeture.

La ministre a affirmé que ce bureau « jouera un rôle central dans l’approfondissement et le renforcement des relations avec la Turquie » et qu’il va fournir « une assistance et un soutien aux exportations israéliennes, en identifiant et en créant des opportunités commerciales, et en contribuant de manière significative à l’expansion du commerce bilatéral« .

La reprise du bureau économique affectera 1 540 entreprises israéliennes exportant actuellement vers le marché turc et contribuera à renforcer leur activité commerciale sur ce marché.

Israël et la Turquie ont signé un accord de libre-échange en 1997. La Turquie est le quatrième partenaire commercial le plus important de l’économie israélienne.

Le commerce mutuel de bien de services entre les deux pays s’est élevé à 7,7 milliards de dollars en 2021.

Eliran COHEN