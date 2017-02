JE SUIS EN COLÈRE .

Il y a 11 ans, un jeune juif du nom d’Ilan Halimi, était enlevé, torturé et assassiné.

Il y a 11 ans, l’horreur absolue nous explosait au visage !

En France, à peine plus de 60 ans après la Shoa, des « barbares » nourris par les vieux fantasmes

antisémites, assimilant le Juif au pouvoir et à l’argent, ont kidnappé Ilan parce qu’ était Juif !

La machine infernale de la haine s’était mise en place.

Alimentée par l’antisémitisme moderne, appelé anti sionisme, diffusé par certains médias, ont fait

d’Ilan la cible idéale.

Le « gang des barbares » faisant d’Ilan une prise de guerre et un coupable idéal.

Ces monstres devenant alors, des combattants antisionistes.

Il y a 11 ans, Ilan Halimi devenait, la première victime d’ un mutant, enfant naturel du fascisme de

droite et d’extrême gauche.

Il y a 11 ans, Ilan a été torturé dans l’indifférence totale de centaines de témoins qui ont gardé le

silence et ont préféré se taire face à un manège macabre qui se déroulait sous leurs yeux et sous

leurs fenêtres.

Ilan était seul au milieu d’une foule de complices passifs qui ont laissé faire.

La loi du silence et la peur, dans ces territoires perdus de la république, ont fait mourir Ilan !

Il y a 11 ans, la France a hésité et sous estimé ce mal qui recommençait à lever la tête.

Les erreurs furent nombreuses.

Il y a 11 ans, en France, Ilan Halimi, a été après le jeune Selam, le premier juif assassiné parce

qu’il était Juif et Sioniste.

Il y a 11 ans la jeunesse Juive frappée par ce drame est restée digne et n’ai pas descendu dans

les rues brûler des voitures ou briser des vitrines.

Au lendemain, de ce drame, nous espérions qu’il serait le dernier !

Malheureusement le ventre était fécond et la bête a enfanté.

Après Fofana et ses barbares, est arrivé Merah.

Après Ilan, se sont Jonathan, Arié, Gabriel Sandler et la petite Myriam Monsenego (zal) qui ont

été sauvagement assassinés à Toulouse.

Après eux, ce furent les victimes de l’hyper Cacher: Yoav Hattab, Yohan Cohen, Philippe Braham,

François Michel Saada

Encore et toujours la même haine et la même idéologie nauséabonde.

Aujourd’hui, je reste et demeure en Colère, contre tous ces apprentis sorciers qui continuent à

diaboliser le Juif et lui refusent le droit d’avoir sa terre,

Je suis en colère, contre ces pseudos intellectuels et journalistes, qui prenant fait et cause pour les

palestiniens, font des terroristes des combattants de la liberté.

Je suis en colère devant tous ceux qui se taisent et gesticulent en silence face aux massacres

perpétrés en Afrique, en Syrie et dans de nombreux coins de la planète.

Je suis en colère face au silence assourdissant qui laisse les Chrétiens d’Orient se faire massacrer

et le peuple Yezidi être exterminé.

Le sang des Juifs et des Chretiens d’orient n’;a t-;il pas la même couleur Ni la même importance que

celui des autres ?

Je suis en colère contre ces candidats au suffrage universel, qui ferment les yeux sur les atteintes

à notre laïcité protectrice dans le seul but obtenir des voix.

Je suis en colère contre ces politiciens qui parlant de Paix tendent les mains aux terroristes

palestiniens.

Par leur laisser faire, ils bâillonnent et assassinent Marianne !

Je suis en colère contre ceux qui contrevenants à la loi interdisant le boycott, laissent les vermines

du BDS manifester et diffuser leur haine d’Israel.

Je suis en colère de voir l'extrême gauche et l’extrême droite gagner du terrain chaque jour par

leurs discours populistes. Si peu de choses les distinguent !

Je suis en colère de voir monter, dans toute l’Europe, des partis fascistes.

Je suis en colère de voir se développer les groupes islamistes djihadistes, soutenus par une

extrême gauche populiste et une certaine gauche qui trahit son histoire et ses valeurs.

Je suis en colère, que face à la résurgence de ces vieux démons, il n’y ait pas un réveil populaire.

Où sont les résistants d’;aujourd’hui ?

11 ans après Ilan, je suis enragé contre tous ceux qui ont la colère et l’indignation sélective.

11 ans après Ilan, rien n’a changé !

11 ans après Ilan, je suis inquiet pour l’avenir de l’humanité.

11 ans après Ilan, résonnent en moi les paroles de sa maman qui a souhaité emmener le corps de

son fils en Israel pour ne pas voir un jour un de ses bourreaux ou de leurs adeptes venir souiller sa

sépulture !

Ilan nous ne t’oublierons jamais. Nous resterons vigilants et devons rester forts !

Gil Taieb