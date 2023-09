Jérusalem : deux israéliens blessés au couteau lors d’un attentat à la porte de Jaffa, le terroriste neutralisé

Deux personne ont été légèrement blessées lors d’une attaque au couteau qui a eu lieu cet après-midi près de la porte de Jaffa, dans la vieille ville de Jérusalem.

Le terroriste a agressé un homme d’une cinquantaine d’années avec un couteau de boucher sur la promenade à côté de la Porte de Jaffa. L’homme est conscient, dans un état modéré et a été transféré au centre médical universitaire Hadassah à Ein Kerem à Jérusalem par les médecins du Magen David Adom. Un jeune de 17 ans a également été transféré pour traitement en raison de blessures mineures au couteau au ventre. Une femme d’une cinquantaine d’années a été soignée sur place pour anxiété.

Le terroriste, un habitant de Jérusalem-Est âgé de 17 ans, a été appréhendé par la police sur place.

Le chef de la police israélienne Kobi Shabtai et le commandant du district de Jérusalem Doron Turgeman étaient présents sur les lieux et ont procédé à une évaluation de la situation après l’attaque.

Le porte-parole du Hamas pour la ville de Jérusalem, Muhammad Hamadeh, a salué l’attaque, la qualifiant de « réponse naturelle aux crimes de l’occupation israélienne, à la lumière des incursions contre Al-Aqsa et sa population, de la démolition de maisons, d’une guerre de déplacement et les attaques contre la liberté et l’éducation« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités