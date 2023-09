Les forces israéliennes arrêtent dix-huit personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont arrêté hier soir 18 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les soldats israéliens ont arrêté six personnes recherchées à Kfar Nachlin.

Les combattants israéliens ont arrêté sept personnes recherchées dans les villages de Doha, Askara, Beitat, Bardala, Al Bira et Turmusaiya.

Les forces israéliennes ont arrêté deux personnes recherchées dont un haut responsable du Jihad islamique palestinien et ont confisqué du matériel militaire et des munitions dans le camp de réfugiés de Jilazon et dans la ville de Ramallah.

Les soldats israéliens ont confisqué une arme à feu, des munitions et du matériel militaire dans le village de Tarkomia.

Les troupes israéliennes ont arrêté trois personnes recherchées dans le camp de réfugiés de Daheisha. Au cours de cette opération, des suspects ont lancé des explosifs et des cocktails Molotov sur les forces qui ont riposté en prenant des mesures pour disperser les émeutiers. Un combattant de la police des frontières a été légèrement blessé lors des affrontements et fut transporté à l’hôpital.

Les 18 personnes arrêtées et les armes confisquées ont été transférées par les forces de sécurités pour un traitement ultérieur. Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités