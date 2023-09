L’Iran craint que l’État d’Israël normalise prochainement ses relations avec davantage de pays musulmans

Le ministère iranien des Affaires étrangères s’est inquiété sur son compte X (anciennement Twitter) de son incapacité à empêcher davantage de pays musulmans de normaliser leurs relations avec Israël.

« Alors que le régime sioniste se trouve dans un état de faiblesse, de décadence et d’effondrement en raison d’une crise interne profonde et croissante, marquée par un examen croissant de la communauté internationale et des droits de l’homme sur ses crimes quotidiens contre les palestiniens, toute forme de conciliation des pays islamiques avec le régime d’occupation de Jérusalem va à l’encontre de sa sagacité politique et contrevient aux obligations humaines, morales et internationales de ces pays dans le respect des droits indéniables du peuple palestinien« , a déclaré le Ministère iranien sur le réseau social.

Dans un article paru dans le journal iranien Fars News, considéré comme pro-régime et proche du Corps des gardiens de la révolution, des responsables iraniens ont également exprimé leurs inquiétudes face aux informations selon lesquelles Israël aurait des contacts avec d’autres pays musulmans à travers le monde. L’article mentionne entre autres des pays comme l’Arabie saoudite et l’Indonésie.

Les commentaires des responsables iraniens et du ministère iranien de la Défense démontrent que la République islamique d’Iran craint maintenant que son offensive diplomatique dans la région du Moyen-Orient ne suffise pas à réduire l’influence d’Israël dans cette région et dans le monde.

Eliran COHEN pour Israel Actualités