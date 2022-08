Judée-Samarie : cinq cruches de l’époque du Talmud ont été retrouvées

Un siècle après les premières fouilles archéologiques sur le site de l’ancienne ville de Shiloh dans la région de Binyamin en Judée-Samarie, une nouvelle fouille a mis au jour un certain nombre de trouvailles rares, dont cinq cruches intactes qui remontent à environ 2 000 ans à l’époque du Talmud. Les cruches étaient alignées, sous un plancher, très probablement pour garder leur contenu au frais.

Un certain nombre de pièces de monnaie, une clé apparemment utilisée pour déverrouiller un coffre et même des dés en bois de forme identique aux dés utilisés aujourd’hui, ont aussi été retrouvés dans les fouilles.

Le conseil régional de Mateh Binyamin, (qui gère le site d’antiquités de Shiloh), a déclaré que les fouilles tentaient de déterminer l’emplacement de l’ancien mur et l’entrée de l’ancienne ville israélienne de Shiloh.

« Nous avons le privilège d’exposer des découvertes qui prouvent nos liens avec la région de Judée et de Samarie et toute cette terre. Les découvertes ici donnent un sens à notre travail quotidien pour développer cette partie. Il n’y a rien de plus excitant que la compréhension palpable de la façon dont nous continuons la vie de nos ancêtres ici. C’est l’histoire éternelle du peuple juif et cette histoire nous donne de la force« , a déclaré le chef du conseil général du Mateh Binyamin.

Eliran COHEN