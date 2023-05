Judée-Samarie : Tsahal démolit la maison d’un terroriste palestinien à l’origine d’une fusillade à Tel-Aviv

Les forces israéliennes ont démoli dans la nuit de lundi la maison à Ni’lin du terroriste qui a tué un israélien et blessé deux autres israéliens à Tel-Aviv il y a deux mois.

Le 9 mars, Mutaz al-Khawajain, membre du Hamas, a tiré sur Rotem Mansano, 34 ans, Michael Osdon, 36 ans et Or Eshkar, 32 ans, qui est décédé des suites de ses blessures 10 jours plus tard.

Au cours de l’activité, de violents troubles se sont développés au cours desquels des suspects ont brûlé des pneus, jeté des pierres, des explosifs et tiré des feux d’artifice sur les forces. Les soldats israéliens ont répondu en prenant des mesures pour disperser les émeutiers. Aucun soldat n’a été tué lors des affrontements.

Outre cette démolition, les forces israéliennes ont arrêté 11 personnes recherchées à Kfar Salem, Masachen Shabia, dans les villes de Naplouse, Kabatia, Hébron et Bethléeem et dans les villages de de Bir Zeit, Ojah, Beit Fajar, Husan, Kabatia. Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités