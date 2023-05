Grèce : Kyriakos Mitsotakis, l’un des alliés de l’État Israël, remporte les élections nationales

Kyriakos Mitsotakis, le dirigeant du parti conservateur Nouvelle Démocratie, a été réélu premier ministre de la Grèce avec 41% des suffrages exprimés.

Le résultat a laissé la Nouvelle Démocratie à cinq sièges d’une majorité de 151 sièges. Kyriakos Mitsotakis, qui est premier ministre depuis 2019, pourrait solliciter une deuxième élection en juin qui pourrait permettre à son parti d’obtenir des sièges bonus, de sorte qu’il n’aura pas à former une coalition.

Kyriakos Mitsotakis est une figure clé des relations de plus en plus chaleureuses entre la Grèce, Israël et Chypre ces dernières années. Les trois pays ont tenu huit sommets trilatéraux.

La Grèce, Chypre et Israël ont un intérêt commun à coopérer en matière d’extraction et d’exportation de gaz naturel. Les pays ont travaillé ensemble pour planifier le pipeline EastMed, censé être le plus long du monde, d’Israël à l’Europe via Chypre et la Grèce. Cependant, ces dernières semaines, l’État d’Israël et Chypre ont discuté d’un nouveau plan, dans lequel le gaz naturel israélien serait acheminé vers une usine de liquéfaction qui sera construite à Chypre.

La Grèce et Chypre sont également membres du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, fondé par Israël et l’Égypte

Le premier ministre grec était également membre d’un forum de dirigeants de sept États, dont le premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a partagé des idées et des conseils sur la lutte contre le Covid-19 et l’administration des vaccins.

Eliran COHEN pour Israel Actualités