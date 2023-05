Israël : Afin de régler les tensions sur le budget avec Agoudat Israel, le Likud va verser 250 millions de shekels aux étudiants des yeshivot

Le Likud a déclaré aujourd’hui dans un communiqué qu’il va accorder 250 millions de shekels pour aider les étudiants israéliens dans les yeshivot. Cet accord met fin au différend entre le parti de Benjamin Netanyahu et le parti religieux Agoudat Israel. Sans cet accord, la loi sur le budget n’avait aucune chance d’être voté entrainant la chute du gouvernement.

L’impasse s’est développée la semaine dernière après qu’Agoudat Israel, a exigé plus de 600 millions de shekels supplémentaires de fonds de coalition afin de couvrir rétroactivement les coûts de ses yeshivot et de ses systèmes éducatifs depuis le début de 2023. Il ne devrait actuellement recevoir un financement que pour 2024, mais le parti religieux affirme que le financement pour 2023 faisait partie de l’accord de coalition entre lui et le Likud lors des négociations de coalition en décembre.

Dans le but de trouver une solution, Le Likud explique dans son communiqué qu’il va fournir 250 millions de shekels en allocations uniques aux étudiants de la yeshiva pour janvier-juin 2023, sans qu’il soit nécessaire de rouvrir le budget.

Le parti ne recevra aucun financement supplémentaire, et toute demande budgétaire supplémentaire d’Agoudat Israel doit être satisfaite via les propres fonds de la coalition de l’UTJ, selon l’accord.

Le débat en plénière de la Knesset sur le budget a commencé aujourd’hui à 9h00 et devrait durer jusqu’à mardi soir à 20h30, soit un total de 35 heures et demie d’affilée. Pendant ce temps, le plénum débattra du paquet de sept lois qui composent le budget national. Les députés ne resteront pas dans le plénum tout le temps, mais feront des allers-retours pour se reposer.

Eliran COHEN pour Israel Actualités