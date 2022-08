La ministre israélienne des transports envisage d’ouvrir le tramway de Tel Aviv durant le shabbat

Merav Michaeli, la ministre israélienne des transports, étudie la possibilité d’exploiter le tramway de Tel-Aviv pendant le Shabbat, a annoncé hier son bureau.

Elle a ordonné à l’entreprise publique chargée de superviser les nouvelles lignes de tramway de Tel Aviv (qui est en phase finale de construction) de travailler sur un possible fonctionnement du tramway le shabbat.

La ministre israélienne qui dirige également le parti travailliste de centre-gauche, estime que » la liberté de mouvement des citoyens israéliens ne devrait pas être restreinte, ni par jour, ni par heure, ni par aucun moyen de transport, véhicule privé ou bus public« .

Cette décision a provoqué un tollé chez plusieurs responsables politiques de droites et de partis religieux. Bezalel Smotrich député du parti Sionisme religieux, a déclaré que Merav Michaeli piétine « le Shabbat au sein de l’État d’Israël » et « porte préjudice à l’identité juive » du pays.

« Au lieu de s’inquiéter du problème des embouteillages et des accidents, Michaeli cherche des gros titres faciles, une fois en faisant des crises de colère dans le train, et maintenant en profanant le Shabbat et en nuisant au caractère juif du pays. Peut-être vaut-il mieux qu’elle s’en tienne à ce pour quoi elle est bonne, Tiktok », a réagi Itamar Ben Gvir le chef du parti Otzma Yehudit.

Le parti religieux Shas a également critiqué cette décision, en affirmant que Merav Michaeli tente de « dissimuler l’échec honteux de son mandat dans tous les domaines« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités