Nucléaire iranien : Benny Gantz veut empêcher l’Iran de « disposer d’un parapluie nucléaire »

Le ministre de la Défense israélienne, Benny Gantz s’est rendu hier aux États-Unis au siège du Commandement central américain (CENTCOM) en Floride.

Benny Gantz a été reçu par le commandant du CENTCOM, le général Michael Kurilla. Les deux hommes ont ensuite discuté du renforcement de la coopération sécuritaire entre Israël, les États-Unis et les pays de la région face à la menace iranienne.

Le ministre de la Défense israélienne en a profité pour prononcer un discours s’exprimant depuis la base de l’escadron de ravitaillement du CENTCOM. Il a promis de continuer à élargir la coopération face à « l’agression iranienne » et de veiller à ce que l’Iran ne devienne jamais un État nucléaire.

« La coopération d’Israël avec CENTCOM et les pays de la région change la donne dans la capacité à maintenir la sécurité, la stabilité et la paix au Moyen-Orient, en particulier contre l’Iran et ses mandataires. Nous continuerons à approfondir la coopération, à étendre les actions nécessaires de nuire aux mandataires de l’Iran et de s’assurer que l’Iran ne possède jamais d’arme nucléaire. Nous comprenons tous la nécessité de veiller à ce que l’Iran n’ait jamais un parapluie nucléaire sous lequel lui et ses mandataires sèmeront la terreur et menaceront le monde et le Moyen-Orient ».

Benny Gantz rencontrera aujourd’hui le conseiller à la sécurité nationale américaine Jake Sullivan.

Eliran COHEN pour Israel Actualités