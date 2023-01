La police israélienne arrête un membre des Neturei Karta pour avoir sympathisé avec un terroriste palestinien en Cisjordanie

La police israélienne a arrêté hier un membre de la secte ultra-orthodoxe et antisioniste des Neturei Karta, pour être entré illégalement dans le camp de réfugiés de Jénine et pour avoir rencontré et sympathisé avec des terroristes palestiniens

Elhanan Lax, âgé de 38 ans, est soupçonné de « soutenir et d’être associé à un groupe terroriste » et d’être entré illégalement dans la zone A de Cisjordanie, qui est sous la juridiction de l’Autorité palestinienne.

Trois membres des Neturei Karta dont Elhanan Lax ont été filmés lundi en train de parler avec des membres clés du groupe terroriste du Jihad islamique palestinien et les familles des assaillants terroristes.

La police recherche actuellement deux autres membres des Neturei Karta.

Fondée en 1938, le groupe des Neturei Karta est principalement connu pour être radicalement antisioniste, pro-palestinien et prônant le démantèlement » de l’État d’Israël. Ils se sont fait connaitre en France par l’intermédiaire de l’humoriste antisémite Dieudonné.

Eliran COHEN pour Israel Actualités