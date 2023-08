Le gouvernement israélien va fournir une aide de cinq millions de shekels pour les soldats isolés de Tsahal

Le ministre israélien du Travail, Yoav Ben-Tzur, a approuvé cette semaine le transfert d’environ 5 millions de shekels de fonds de l’Institut national d’assurance vers un projet de soutien aux soldats isolés (soldats de Tsahal dont les parents ne vivent pas en Israël) récemment libérés qui sont en difficulté.

L’objectif global du projet, intitulé « MiKan » est d’aider les soldats isolés qui sont libérés de leur service, en particulier ceux qui souffrent de crises de santé mentale, à s’adapter en douceur à la vie civile.

Le projet investira finalement plus de 10 millions de shekels dans la création de logements d’urgence pour les jeunes olim qui terminent leur service militaire et se retrouvent souvent sans domicile fixe. Le programme offre un logement d’une durée de six mois aux soldats isolés libérés ainsi que des ressources de soutien supplémentaires pour aider à relancer leurs indépendances financières.

La première étape du projet consistera en la construction de deux immeubles d’habitation où les soldats qui sont libérés pourront séjourner pendant trois à six mois. Des membres du personnel sur place travailleront avec les résidents pour élaborer des plans personnalisés pour leurs prochaines étapes en matière de logement, d’emploi, de santé, d’éducation, etc.

Selon les données de Tsahal, environ 3 000 soldats isolés sont libérés de l’armée chaque année, dont la moitié n’ont aucun soutien familial en Israël. En 2022, 430 soldats isolés ont été libérés plus tôt pour des crises de santé mentale.

Eliran COHEN pour Israel Actualités