Le Hamas affirme que les actes de vengeance des juifs israéliens à Huwara sont « une déclaration de guerre »

Suhai al-Hindi, le responsable du bureau politique du Hamas a déclaré au média palestinien Al-Watan Voice, que les émeutes provoqués par des juifs israéliens au village d’Huwara sont « une déclaration de guerre« .

« Les résultats du sommet d’Aqaba sont plus de meurtres, de sang et de destruction pour notre peuple palestinien, et ce que Naplouse a vu était une attaque conjointe, alors que les soldats de l’occupation parrainent des colons pour tuer la personne palestinienne et brûler la maison palestinienne et l’entité palestinienne« , a déclaré Suhai al-Hindi.

Le responsable du politique du Hamas a ajouté que les palestiniens doivent faire face à « cette conspiration, tuerie et incendie criminel, de toutes leurs forces » et que « l’occupation ne connaît que le langage de la force, pas le langage du dialogue, des accords et des réunions »

Suhai al-Hindi a en outre salué les émeutes qui ont eu lieu ces derniers jours le long de la frontière de Gaza, affirmant que « le message de la jeunesse rebelle dans l’est de la bande de Gaza est très clair, que lorsque le peuple palestinien souffre, le colon ici à la frontière de Gaza doit souffrir ».

Plus tôt dans la journée, Ned Price le porte-parole du département d’État américain, a, lui aussi, critiqué les émeutes d’Huwara, en déclarant que les États-Unis attendent d’Israël qu’il poursuive ceux qui ont participé aux émeutes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités