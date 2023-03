Israël : Avi Maoz, le dirigeant du parti Noam, démissionne de son poste de vice-ministre

Avi Maoz, le chef du parti religieux Noam, a démissionné hier de son poste de vice-ministre, estimant un manque d’intention de la part du gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahu d’honorer son accord de coalition.

Cependant, Avi Maoz a déclaré qu’il continuerait de voter avec la coalition, qui dispose d’une majorité de 64 sièges à la Knesset.

Dans sa lettre de démission Avi Maoz a écrit qu’il avait « constaté que Benjamin Netanyahu n’avait aucune intention réelle de respecter l’accord de coalition » concernant la création d’un bureau pour renforcer l’identité juive, que le dirigeant du parti Noam devait diriger.

Parmi les initiatives infructueuses qu’Avi Maoz a cherché à adopter au cours de son court passage en tant que vice-ministre, il y avait la réintroduction des étiquettes « père » et « mère » sur les formulaires officiels du gouvernement, au lieu des étiquettes « Parent 1 » et « Parent 2 » qui ont été adoptés par les gouvernements précédents de Naftali Bennett et de Yair Lapid, pour éviter les discriminations des couples LGBTQ. Le chef du parti Noam souhaitait aussi un changement dans la politique de l’État Israël concernant l’espace de prière égalitaire au Mur Occidental.

Avi Maoz avait dit très tôt à ses associés qu’il démissionnerait s’il n’était pas en mesure d’effectuer des changements.

Eliran COHEN pour Israel Actualités