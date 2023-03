Les États-Unis s’attendent à ce que l’État d’Israël assume « une responsabilité totale » face aux actes de vengeance à Huwara

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price a déclaré que les États-Unis attendent d’Israël qu’il poursuive ceux qui ont participé aux émeutes d’Huwara dimanche soir et qui ont couté la mort d’un palestinien.

L’administration du président Joe Biden espère aussi que l’État d’Israël va indemniser ceux dont les maisons et les biens ont été endommagés ou détruits lors des émeutes.

« Nous attendons du gouvernement israélien qu’il garantisse l’entière responsabilité et la poursuite judiciaire des responsables de ces attaques, en plus d’une indemnisation pour la perte de maisons et de biens« , a affirmé Ned Price.

Le porte-parole du département d’Etat américain a qualifié l’émeute de dimanche soir dans la ville palestinienne de Huwara de « complètement inacceptable« .

Ned Price a également dénoncé l’attentat terroriste « horrible » qui a coûté la vie à deux frères israéliens, ainsi que la fusillade terroriste d’hier soir qui a coûté la vie à un israélo-américain de 27 ans.

Eliran COHEN pour Israel Actualités