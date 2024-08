Le maire de Chicago affirme que les démocrates ont le « privilège » que les manifestants anti-israéliens apportent leurs « griefs » au DNC

Le maire de Chicago , Brandon Johnson, a déclaré que les démocrates « peuvent gérer » les manifestations anti-israéliennes qui se déroulent dans la « Ville des vents » pendant la Convention nationale démocrate, ajoutant que le parti a le « privilège » de voir des manifestants venir « faire part de leurs griefs » aux dirigeants démocrates.

« Nous sommes prêts pour cette convention », a déclaré dimanche Johnson à Marth Raddatz, correspondante d’ABC. « En fait, la ville de Chicago, comme vous le savez, a accueilli le plus grand nombre de conventions dans l’histoire de notre pays, car il s’avère que nous sommes vraiment bons dans ce domaine. Vous savez, ce qui est le plus excitant en ce moment, c’est que ce parti est capable de gérer les manifestations et de protéger le droit au premier amendement, qui est fondamental pour notre démocratie, tout en renforçant notre démocratie et en parlant de l’avenir de notre pays. Contrairement au Parti républicain, qui est très pénible à regarder en ce moment, je ne sais pas ce qui est pire que de regarder le Parti républicain ou de faire du breakdance aux Jeux olympiques . »

Concernant les problèmes de sécurité, alors que la police de Chicago a perdu environ 1 700 agents, Johnson a déclaré que « le service de police local a travaillé avec les services secrets ainsi qu’avec d’autres agences locales pour assurer une convention sûre, paisible, mais dynamique et passionnante » et que la ville de Chicago « a été classée numéro un en ce qui concerne les centres de congrès et la façon dont nous nous assurons de protéger les gens, tout en offrant l’occasion de voir la beauté et l’âme de qui nous sommes ».

Interrogé sur la possibilité d’une diminution du nombre de manifestants anti-israéliens maintenant que le président Biden s’est retiré de la course, Johnson a plutôt cité « l’énorme enthousiasme » suscité par la vice-présidente Harris et « son travail pour garantir que les travailleurs de ce pays soient prioritaires ».

« Elle a choisi un être humain extraordinaire, le gouverneur Walz, un ancien professeur de sciences sociales comme moi. Je salue donc tous nos enseignants du public à travers l’Amérique. Il y a donc beaucoup d’enthousiasme maintenant, autant que vous le sachiez, pour savoir qui va apporter sa contribution, pour garantir que les voix des individus qui veulent que le gouvernement soit meilleur, regardez, cela va se produire », a déclaré Johnson. « Et en fait, vous savez, nous soutenons le Premier Amendement, et nous devons nous assurer de protéger les droits des individus. C’est un privilège de pouvoir faire part de leurs doléances à la direction et que notre parti puisse y répondre. »

Ses remarques interviennent après que des rapports estiment que plus de 100 000 manifestants anti-israéliens sont attendus à Chicago pendant la DNC cette semaine.

L’un des organisateurs, Hatem Abudayyeh, président du Réseau de la communauté palestinienne aux États-Unis, aurait déclaré au Washington Post que les manifestations avaient « toujours pour objectif de mettre fin au génocide ».

« Notre cible est le Parti démocrate et la direction du parti et ‘Killer Kamala’ est l’une d’entre elles », aurait-il ajouté.