Alerte info : des centaines de Juifs mis en danger par une journaliste du NYT

Une fuite d’informations d’une journaliste du NYT met en danger des centaines de Juifs

Natasha Frost a fait circuler une liste et les coordonnées de 600 entrepreneurs juifs d’Australie, dont beaucoup ont reçu des menaces de mort de la part de groupes anti-israéliens. Le journal américain a annoncé qu’il prendrait des mesures disciplinaires à son encontre.

La journaliste du « New York Times » Natasha Frost a admis avoir divulgué des informations provenant d’un groupe de discussion de propriétaires d’entreprises juives en Australie, ce qui a conduit à la persécution des personnes répertoriées par des groupes anti-israéliens et d’autres éléments.

Le journal américain a annoncé avoir engagé une procédure disciplinaire contre la journaliste, qui a admis avoir partagé des informations de la liste avec un tiers sans l’accord de la rédaction. Frost aurait téléchargé environ 900 pages de correspondance provenant d’un groupe WhatsApp créé par la communauté juive locale après le massacre du 7 octobre.

Parmi les 600 juifs et plus figurant sur cette liste, beaucoup ont reçu des menaces de mort, des insultes et d’autres formes de harcèlement, en ligne et hors ligne. Le New York Post a rapporté que certaines des victimes ont été obligées de quitter leur domicile en raison des menaces constantes dont elles faisaient l’objet.

Pour sa défense, Frost a affirmé qu’elle n’avait partagé les informations qu’avec une seule personne, qui aurait décidé de les transmettre à d’autres sans son consentement. « La diffusion et l’utilisation abusive qui ont suivi se sont produites entièrement à mon insu et sans mon consentement. J’ai été choquée par ces événements, qui m’ont mis, ainsi que de nombreuses autres personnes, en grand danger. Je regrette profondément ma décision », a déclaré la journaliste.

Joshua Moshe, l’un des membres du groupe dont les coordonnées ont été divulguées, a déclaré au « New York Post » que sa boutique de souvenirs de Melbourne avait été attaquée et vandalisée par des inconnus, qui avaient placardé des autocollants anti-israéliens sur le site. Moshe a finalement dû fermer son commerce et quitter le quartier.

Le procureur général australien, Mark Dreyfus, a annoncé son intention de promouvoir une législation qui interdirait la diffusion délibérée des coordonnées des citoyens dans le but de nuire à ces derniers ou à leur réputation. « L’utilisation croissante de plateformes en ligne pour nuire aux gens par des pratiques telles que le doxxing, la divulgation malveillante de leurs informations personnelles sans leur permission, est une évolution profondément inquiétante », a déclaré le procureur général aux médias australiens.

Israel Actualités.tv avec Israel Hayom