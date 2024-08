Les corps de six otages israéliens retrouvés à Gaza Les corps ont été retrouvés par l’armée plus de dix mois après leur enlèvement lors de l’attaque du 7 octobre 2023

Courtesy of the family

Dans une opération menée par Tsahal à Gaza, les corps de six otages israéliens – Alex Dancyg, Yoram Metzger, Abraham Munder, Haim Peri, Yigav Buchshtav et Nadav Popplewell – ont été retrouvés et ramenés en Israël. Ces hommes avaient été enlevés lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre des communautés du sud d’Israël. Avraham Munder, 79 ans, membre du kibboutz Nir Oz, avait été kidnappé avec sa femme Ruth, sa fille Karen et son petit-fils Ohad, âgé de 9 ans. Ces trois derniers avaient été libérés lors d’un précédent accord, tandis que son fils Roy avait été tué lors de l’attaque initiale. Selon son neveu, le corps d’Avraham a été retrouvé dans un tunnel à Khan Younès.

Israel Actualités avec i24news