Le Mossad a capturé un chef terroriste iranien en Iran pour contrecarrer une attaque terroriste iranienne à Chypre

Le Mossad a annoncé hier que pour contrecarrer une attaque terroriste iranienne à Chypre, il a capturé en Iran le cerveau de la cellule terroriste, Yusef Shahabazi Abbasalilu.

« Dans une mission audacieuse unique sur le territoire iranien, le Mossad a pu saisir le cerveau de la cellule terroriste, qui a ensuite admis le complot terroriste en détail lors de son interrogatoire, ce qui a conduit à exposer et à démonter l’attentat à Chypre« , a indiqué un communiqué du Mossad.

Le Mossad a indiqué que Yusef Shahabazi Abbasalilu avait reçu des instructions détaillées de hauts responsables du Corps des gardiens de la révolution islamique et avait expliqué à ses interrogateurs exactement comment l’attaque terroriste devait être mené et où trouver toutes les fournitures connexes et les membres de la cellule.

Dimanche, les médias israéliens avaient rapporté que le Mossad et les autorités chypriotes avaient déjoué une attaque terroriste iranienne planifiée contre des juifs à Chypre.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique avait planifié l’attaque, qui avait été arrêtée en coopération entre Chypre et des partenaires occidentaux, dont notamment les États-Unis et Israël parmi les partenaires probables.

Eliran COHEN pour Israel Actualités